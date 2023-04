1 Auf das festliche Aufstellen des Maibaums Ende April folgen in vielen Gemeinden die Hocketsen am 1. Mai. Foto: Archiv

Am 1. Mai laden Vereine aus dem Landkreis Esslingen zu den traditionellen Hocketsen ein. Neben Geselligkeit, Speis und Trank gibt es auf diesen sieben Festen auch musikalische Unterhaltung.















Tag der Arbeit, Tag der Arbeiterbewegung oder auch Maifeiertag – diese Namen trägt der 1. Mai in Deutschland. Der Feiertag hat politische Bedeutung, ist aber für viele Menschen auch Anlass, eine Wanderung zu unternehmen. Häufig das Ziel: eine Hocketse im eigenen Ort oder in einer Nachbargemeinde, veranstaltet von den örtlichen Vereinen. Diese sieben Feste laden in Esslingen und der Umgebung am Montag zum Feiern ein. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Berkheim Im Esslinger Stadtteil Berkheim lädt die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins zur Hocketse ein. An der Blockhütte am Riederbuckel im Berkheimer Wald beginnt das Fest ab 10.30 Uhr mit Würstchen, Bier, Kaffee und Kuchen. Von 12.30 bis 15.30 Uhr gibt es ein Kinderprogramm.

Wendlingen Als Ziel für einen Ausflug in und um Wendlingen eignet sich der Parkplatz am Freibad. Hier findet am 1. Mai das traditionelle Waldfest des Akkordeon-Clubs Wendlingen statt. Neben Steaks und Würstchen werden ab 10 Uhr auch Bier, Kaffee und Kuchen serviert.

Mettingen Wen die Wanderlust packt, der kann mit der Ortsgruppe Esslingen/Neckar des Schwäbischen Albvereins eine Frühwanderung unternehmen. Angeboten werden eine vierstündige Wanderung am Jägerhaus sowie eine zweistündige Wanderung am Wohncafé Alter Bahnhof in Mettingen. Hier, in der Burgunderstraße 6/1, startet dann ab 11 Uhr die Mai-Hocketse mit Gegrilltem, Kaffee und Kuchen sowie einer Tombola.

Ostfildern Eine Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen, bietet sich auch im Ostfilderner Stadtteil Kemnat. Die Senioren-Abteilung des TV Kemnat lädt ab 11 Uhr am Sportplatz Kemnat in der Haldenstraße 41 zur Mai-Hocketse ein. Neben Grillspezialitäten gibt es Getränke, Kaffee und Kuchen.

Aichwald Am Waldspielplatz im Aichwalder Ortsteil Aichschieß feiert der Musikverein Aichschieß am kommenden Montag sein Waldfest. Ab 11 Uhr startet die Bewirtung, ab 13.30 Uhr werden auch Kaffee und Kuchen serviert. Begleitet wird das Fest von musikalischer Unterhaltung.

Kirchheim Der Trachtenverein Kirchheim lädt zum traditionellen Maihock ein. Auf dem Festplatz beim Vereinsheim in der Notzinger Straße 38 können Besucher zwischen 11 Uhr bis 18 Uhr essen und trinken. Für Musik sorgt das Duo Dani und Jürgen.

Baltmannsweiler Schon am 29. April beginnt auf dem Festplatz Baltmannsweiler das Rettichfest des Obst- und Gartenbauverein Hohengehren. Am 1. Mai beginnt der Festtag um 11 Uhr, ab 12 Uhr spielt der Musikverein Baltmannsweiler.