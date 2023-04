1 Unter anderem gibt es an diesem Wochenende Jazz und Krautrock auf die Ohren. Foto: Pexels

Jazz, Krautrock, morbide Literatur, der Esslinger Frühling und Maiwanderungen stehen an. Wir haben fünf Tipps für das verlängerte Wochenende in Esslingen und der Umgebung zusammengestellt.















Link kopiert

Am langen Wochenende ist in Esslingen und Umgebung wieder einiges geboten. Wir haben Tipps für die nächsten Tage zusammengestellt.

Jazzklänge im Keller: Zu den entspannten Klängen des Dena DeRose Quartets kann man am Freitag, 28. April, im Esslinger Jazzkeller gemütlich in das Wochenende gleiten. Die Karriere der Pianistin und Sängerin, nach dem Vorbild Shirley Horn, ist sicher bedingt durch ihre Spielfreude und Vitalität. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 28 Euro an der Abendkasse und für Studenten und Schüler sind es zehn Euro.

Avantgarde und Krautrock: Das polyrhytmische Avant-Rock Kollektiv Hypnodrone Ensemble spielt am Freitag, 29. April im Komma in Esslingen. Das Ensemble um Aidan Baker (Nadja) und Eric Quach (Thisquietarmy) hat Material der letzten beiden Alben „Gets Polyamorous“ und „The Signal In The Signal“ im Gepäck. Als Support wird Lane Shi (Elizabeth Colour Wheel) mit ihrem Solo-Projekt Otay:Onii dem Abend eröffnen. Los geht es um 20.30.

Morbide Literatur:Der Nachfahre einer Henkerdynastie liest am Samstag, 29. April, aus seinem aktuellen Roman „Das Mädchen und der Totengräber“ im Bürgerzentrum Lichtenwald. Es ist bereits der zweite Teil von Oliver Pötzschs historischer Totengräber-Serie. Der Autor verspricht einen spannenden und witzigen Leseabend mit Reisesarg, Mumienpulver und Tatortkoffer – dazu Blues und Chansons von Wolfgang Ambros bis Georg Kreisler. Der Eintritt kostet sechs Euro an der Abendkasse. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Esslinger Frühling: Gartentage, Mobilitätsschau, Entenrennen und Stadtbummel: Die City soll am Samstag, 29. April, und Sonntag, 30. April, nach dem langen Winter wieder neu erblühen. Mit ausgefallenen Angeboten und ungewöhnlichen Aktionen will man die Besucher zur ersten großen Veranstaltung im Esslinger Eventkalender in die Stadt locken.

Maiwanderungen: Am Montag, 1. Mai, ist Zeit zu wandern, etwa zu einer der Hocketsen in Esslingen und Umgebung. Einem Ausflug zum lustigen Beisammensein steht also hoffentlich nichts im Weg. „Neigschmeckte“, die noch nicht mit dem Brauch der Maiwanderung vertraut sind, können beispielsweise zu den Treffen in Baltmannsweiler, Berkheim oder Mettingen spazieren, um erste Erfahrungen mit dem süddeutschen Brauch zu sammeln – und vielleicht auch das ein oder andere Bier trinken.