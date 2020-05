1 Foto: Roberto Bulgrin

Zwei Freunde aus Ostfildern haben eine Plattform gegründet, die Künstler in der Corona-Zeit unterstützen soll. Auch der Gastronomie wollen sie mit ihrem Projekt helfen.

Künstler und Künstlerinnen sind von der Corona-Krise besonders betroffen. Da alle Veranstaltungen noch bis Ende August abgesagt sind, können viele Kunstschaffende nicht auftreten. Viele fürchten um ihre Existenz. Doch in diesen außergewöhnlichen Zeiten gibt es eine große Welle an Hilfsbereitschaft und Solidarität. Viele Bürger engagieren sich ehrenamtlich. So auch Julian Lorch und Sven Feliks. Die gebürtigen Esslinger, die mittlerweile in Nellingen leben, haben mit artbase.tv eine Plattform ins Leben gerufen, die Künstler in dieser schwierigen Zeit unterstützen soll. Ehrenamtlich stemmen die beiden jungen Männer das Projekt neben dem Vollzeitberuf.



„Wir bieten Künstlern eine Plattform, auf der sie ihre Inhalte streamen können“, erklärt Feliks. Der 27-Jährige arbeitet im IT-Bereich eines Automobilkonzerns und betreibt nebenher noch ein IT-Start-up. Sein Freund und Geschäftspartner Julian Lorch (26) ist im Marketingbereich tätig. Beide ergänzen sich nach eigenen Angaben perfekt, Feliks kümmert sich um die technischen Aspekte und Lorch ist für den Entertainmentbereich zuständig. Daneben werden die beiden von ihrer Freundin Laura unterstützt, die im Eventbereich tätig ist, sich bei dem Projekt jedoch im Hintergrund hält. Lorch und Feliks kontaktieren verschiedene Künstler und fragen an, ob diese Lust auf ein Konzert oder ein Interview haben. Der Content wird hauptsächlich auf dem sozialen Netzwerk Instagram oder auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch gestreamt. Jeder kann den Inhalt kostenlos konsumieren oder mit einer Spende die Künstler unterstützen. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Kunstschaffenden.



Doch nicht nur Musiker können bei artbase.tv mitmachen. Auch Sportler, Comedians, die gesamte Bandbreite an Kunstschaffenden sei willkommen. So zeigt der Personaltrainer Steven Helaimia jeden Dienstag- und Donnerstagabend ein Work-out mit Übungen, die man zu Hause machen kann. Daneben haben die beiden jungen Männer einen digitalen Marktplatz ins Leben gerufen. Dieser zeigt, welche Restaurants, Bars oder andere Dienstleister in der Kreis Esslingen trotz Corona ihre Dienste anbieten. „Viele Restaurantbesitzer haben keine optimale Website, aus der klar hervorgeht, ob man da zum Beispiel Essen bestellen kann“, erklärt Feliks.

Unterstützung für die Gastronomie



Sein Geschäftspartner und er wollen den lokalen Geschäften helfen und dafür sorgen, dass Innenstädte wie die in Esslingen in ihrer jetzigen Form bestehen bleibt. „Wenn nur ein Kunde mehr wegen unserer Plattform bei einem Restaurant bestellt, dann ist das schon ein Erfolg für uns“, sagt Lorch. Für ihn sei es eine Herzensangelegenheit, die Gastronomie zu unterstützen, denn er arbeite nebenher in einem Restaurant.

Die zwei wollen mit ihrer Plattform auch auf das Schicksal von Start-ups aufmerksam machen. „Start-ups haben momentan sehr zu kämpfen. Denn kaum jemand investiert gerade in Produkte“, sagt Feliks. Daher generieren Start-ups momentan keine Einnahmen, müssen aber Kosten, wie zum Beispiel die Miete, bezahlen. Auf artbase.tv können die Unternehmer ihre Produkte vorstellen. Das Projekt stößt auf ein positives Echo. „Viele Betroffene wollen es gar nicht wahrhaben, dass wir das umsonst machen und kein Geld verlangen“, sagen Lorch und Feliks. „Den Leuten tut das gut, zu wissen, dass sich jemand Zeit für sie nimmt“, berichten die beiden. Genau das wollen sie erreichen – gute Stimmung und Hoffnung verbreiten.

Aus der Corona-Zeit nehmen die zwei VfB-Fans auch Positives mit. „Ich bin durch Corona sehr gereift und habe Verantwortung übernommen“, sagt Lorch. Die Gespräche mit den Künstlern hätten ihm gezeigt, wie unwichtig viele alltägliche Probleme seien. Auch Feliks ist stolz, dass er die Zeit nutzt, um etwas Sinnvolles zu machen. „Wenn mich meine Kinder mal fragen werden, was ich während Corona gemacht habe, dann kann ich ihnen einiges erzählen und zeigen“, sagt er.



Für Samstag, 16. Mai, haben die beiden ein Konzert mit sechs Bands und einem Comedian organisiert. Das Besondere: Hier wird nicht nur für musikalische Unterhaltung gesorgt. „Bei einem Festival geht es nicht nur um die Musik, sondern auch um das Miteinander“, sagt Feliks. Deshalb hat ein Stuttgarter Start-up für das Konzert einen virtuellen Raum eingerichtet, in dem sich die Besucher unterein­ander austauschen können. Wie die Zukunft von artbase.tv aussehen wird, wissen beide noch nicht. „Das Projekt ist nicht an Corona gebunden. Wir versuchen, jeden Tag besser und professioneller zu werden. Wir schauen von Tag zu Tag und mal sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird“, sagt Feliks. Da die Plattform viel Zeit in Anspruch nimmt, freuen sich die beiden über Unterstützung. Momentan sind Lorch und Feliks im Gespräch mit einer Hochschule in Stuttgart für ein Projekt mit Studenten.

Mehr Infos unter: https://www.artbase.tv/