1 Am 16.2.2018 hat das Restaurant "Roter Hirsch" in der Alten Zimmerei eröffnet, Foto: Bulgrin

Im Zuge der Corona-Krise gibt es unter den Gastronomen in Esslingen die ersten Pleiten. Die Wirte des „Cosmopolita“ und des „Roten Hirschen“ müssen Insolvenz beantragen.

Esslingen - Unter den Wirten geht die Angst um. Je länger ihre Lokale geschlossen sind, desto mehr schwinden die restlichen Rücklagen. Wenn es denn überhaupt welche gibt. Vielen Gastronomen ist bereits die Luft ausgegangen. Wegen fehlender Liquidität blieb ihnen nichts anderes übrig, als Insolvenz anzumelden. Auch in Esslingen gibt es die ersten prominenten Opfer. Christian List, Pächter des „Roten Hirsch“ in der Alten Zimmerei, hat bereits die Reißleine gezogen (die EZ berichtete). Das gleiche Schicksal trifft Italo-Wirt Salvatore Marrazzo. Sein Edel-Restaurant „Cosmopolita“, direkt am Esslinger Marktplatz gelegen, wird ebenfalls nicht mehr öffnen. Weil er nicht mehr zahlungsfähig ist, wird er noch diese Woche beim Amtsgericht Esslingen einen Insolvenzantrag stellen, wie es sein Kollege List bereits getan hat. Für beide geht das Leben in der Gastro-Szene jedoch weiter. List konzentriert sich mit seinem Geschäftspartner auf seine Betriebe in Bad Cannstatt und in Fellbach, die dort ebenfalls unter „Roter Hirsch“ firmieren. Marrazzo sieht seine Zukunft im „Accanto“, seinem zweiten Standbein, wo er gleich neben dem „Cosmopolita“ seine Gäste in gewohnter Weise mit italienischen Spezialitäten verwöhnen will.