„Weißer Hase“ wohl abgestürzt Erste private Mondlandung gescheitert

„Let`s go to the Moon!“ Unter diesem Motto sollte eine japanische Raumsonde sicher auf dem Mond abgesetzt werden. Am Ende scheint der Traum von der ersten privaten Mondlandung wieder einmal geplatzt. Doch weitere Firmen stehen schon in den Startlöchern.