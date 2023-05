1 Fans können sich auf eine extravagante Bühnenshow freuen. Foto: IMAGO/Bildagentur Monn/Ervin Monn

Sie wollen „immer wieder dieses Fieber spür’n“, aber auch mal kurz an die frische Luft? Noch viermal tritt Schlagerstar Helene Fischer in Stuttgart auf. Alle Details zu Eventdauer, Pause und Co. finden Sie hier.















Stuttgart ist im „Helene-Rausch“ – bereits der Auftakt am Dienstagabend war mit rund 11.000 Fans ein voller Erfolg. Insgesamt 70 Shows spielt die Schlagerkönigin Helene Fischer auf ihrer Tour, noch vier davon in der Hanns-Martin-Schleyerhalle in Bad Cannstatt. Ein straffes Programm für die Sängerin – denn ihre Konzerte dauern jeweils drei Stunden.

Sowohl am Mittwoch, 3. Mai, als auch vom 5. bis 7. Mai beginnen die Konzerte pünktlich um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 18 Uhr. Eine knappe halbe Stunde Pause zwischen akrobatischen Kunststücken und Tanzeinlagen gibt es von 21.20 bis 21.45 Uhr. Da das Konzert am ersten Abend um 23.15 Uhr endete, ist auch auf den Folgekonzerten mit einer ähnlichen Dauer zu rechnen.

Restkarten noch verfügbar

Für die Konzerte am Mittwoch und am Sonntag gibt es etwa bei Eventim noch Tickets. Je nach Kategorie kosten die etwas mehr als 100 oder 281,50 Euro. Auch an der Abendkasse gibt es (ab 18 Uhr) noch Karten zu kaufen. Die Shows für Freitag und Samstag sind dagegen komplett ausverkauft.