Es ist ein riesen Spektakel, das sich Anfang Mai gleich an mehreren Tagen in Bad Cannstatt zuträgt. Helene Fischer ist in der Stadt, doch ihre Mega-Konzertreihe ist nicht die einzige Veranstaltung. Was sagt Twitter-Deutschland dazu?















Sie hatte alte und neue Songs dabei, unglaubliche Akrobatik und mitreißende Tanznummern – am Dienstagabend brachte Helene Fischer mit ihrer spektakulären Show Bad Cannstatt zum Beben. Es war die erste von insgesamt fünf Veranstaltungen, die in diesen Tagen in der Schleyerhalle stattfinden.

Doch nicht nur ihretwegen ist vor allem an Tag zwei, am Mittwoch, rund um das Wasengelände viel los: Das Stuttgarter Frühlingsfest ist in vollem Gange, in der Porsche-Arena kommt es zum Handball-Bundesliga-Duell zwischen dem TVB Stuttgart und den Füchsen Berlin, und im DFB-Pokalhalbfinale empfängt der VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena Eintracht Frankfurt.

Helene Fischer und Fußball in der Stadt? Da kann man schon mal auf Ideen kommen:

Auch am Dienstag fand zeitgleich zum Konzert der Schlagerkönigin eine weitere Veranstaltung in der Porsche-Arena statt. Fettes Brot spielte auf seiner Abschiedstour ein letztes Mal in Stuttgart. Die Hip-Hop-Formation versprach ihren Fans jedenfalls gleich zu Beginn einen „atemlosen Abend“ – und die wollten den mutmaßlich auch lieber mit der Hamburger Band als mit Helene Fischer verbringen.

Umgekehrt war es offenbar genauso. Die Helene-Fans dokumentierten ihren Konzertbesuch jedenfalls stolz mit Bildern und Video auf Instagram:

Bis Sonntag wird Helene Fischer noch vier Mal in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle auftreten. Vor allem am Mittwoch empfiehlt es sich, frühzeitig die Anreise nach Bad Cannstatt anzutreten. Warum, lesen Sie hier.