11 Hinter der Schleyerhalle in Stuttgart stehen nun 32 Trucks, die im Dienste von Helene Fischer unterwegs sind.

32 Trucks haben am Montag die Showfracht von Helene Fischer nach Stuttgart gebracht. Für den Aufbau in der Schleyerhalle bleibt nicht viel Zeit.















Die Tournee von Helene Fischer unter dem Titel „Rausch“ ist mehr als ein Konzert. Berauschen will sie in ihrer Show neben dem Gesang auch mit Artistik, einem Feuerspektakel, mit rasanten Kostümwechseln, mit Lasereffekten und einem Wasserfall von der Decke in den Bühnenpool.

Damit die Superlative möglich werden, fahren 32 Trucks das Material von Stadt zu Stadt. Am Montag ist die Karawane der Schlagerkönigin in Stuttgart vor der Schleyerhalle angekommen. Die Lastwagen tragen holländische Kennzeichen und sind am Heck durchnummeriert. 150 Crew-Mitglieder aus 20 Länder sind mit dem Aufbau beschäftigt, damit es am Dienstag, Punkt 20 Uhr, losgehen kann. Einlass ist an allen Tagen bis zum kommenden Sonntag jeweils um 18 Uhr – außer am Donnerstag, da ist spielfrei.

Restkarten gibt es für Dienstag nur noch im Golden Circle (281,50 Euro) und für Stehplätze der Kategorie 7 (104,90 Euro). Auch für Mittwoch und Sonntag gibt es noch ein paar wenige Karten. Der Freitag und Samstag sind hingegen ausverkauft. Pro Abend werden etwa 11.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen sollten, da Parkplätze sehr rar sind und auf dem Cannstatter Wasen das Frühlingsfest stattfindet.

Die Setlist von Helene Fischer

Was spielt Helene Fischer? Hier die Setlist ihrer bisherigen Tour, die in Hamburg begonnen hat. Ihre Konzerte beginnen meist pünktlich um 20 Uhr und dauern mit Pause rund drei Stunden.

1. Intro

2. Null auf 100

3. Genau dieses Gefühl

4. Fehlerfrei

5. Herzbeben

6. Mit keinem Andern

7. Volle Kraft voraus

8. Wunden

9. Ich will immer wieder... dieses Fieber spür’n

10. Nur mit Dir

11. Rausch

12. Vamos a marte

13. Wenn alles durchdreht

14. Die Erste deiner Art

15. Never Enough

16. Hand in Hand

17. Hundert Prozent / Und morgen früh küss ich Dich wach / Mitten im Paradies / Die Hölle morgen früh / Von hier bis unendlich / Mit dem Wind

18. Regenbogenfarben

19. Luftballon

20. Wann wachen wir auf

21. Phänomen

22. Atemlos durch die Nacht

23. Liebe ist ein Tanz

24. Flieger

25. Unser Tag

26. Achterbahn

27. Blitz

28. Alles von mir