1 Thomas und Anja Bonwetsch mit ihrer Heizung, die nach knapp 30 Jahren raus soll. Ihr Problem ist die Alternative. Foto: Judith A. Sägesser

Alle reden in der Heizdebatte über Einfamilienhäuser, klagt ein Ehepaar aus Nufringen (Kreis Böblingen). Die beiden sind Eigentümer in einem Mehrfamilienhaus – und stehen aktuell vor einer schweren Entscheidung.















Anja und Thomas Bonwetsch müssen dieser Tage eine unangenehme Entscheidung treffen. Ihre orangefarbene Gasheizung unten im Keller gleich neben dem Waschraum ist 27 Jahre alt und soll noch vor Jahresfrist raus. Bloß was dann? Die Antwort darauf sucht nicht das Ehepaar allein, die Bonwetschs wohnen als Eigentümer in einem Mehrfamilienhaus mit elf weiteren Parteien in Nufringen (Kreis Böblingen). Und das, was sich nun anbahnt, gefällt den beiden gar nicht – aber sie wissen aktuell keinen anderen Rat, fühlen sich schlicht überfordert.