Der schönste Tag im Leben. Wie schön kann, wie schön darf er in Corona-Zeiten noch sein? Heiraten im Zeichen des Virus. Wie viel Romantik ist da noch drin? Die Eßlinger Zeitung hat in Standesämtern im Landkreis Esslingen nachgefragt. Da ist die Rede von Abstand, Hygiene, Desinfektion, Masken...

Kreis Esslingen - „Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus.“ So wie in dem - je nach Anschauung - gefühlvollen oder schmalzigen Schlager von Roy Black ist es nicht mehr. Weiß, Blumenstrauß und Träume gehen noch. Doch sonst hat sich in diesen Corona-Zeiten einiges bei den Eheschließungen verändert. Ein Blick auf virusgeschädigte Standesämter im Landkreis Esslingen.