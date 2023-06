1 Bei der Umfrage gibt es sowohl positive Rückmeldungen für Wernau als auch Kritik. Foto: /Kerstin Dannath

Die Umfrage über das Wohlbefinden im Kreis Esslingen läuft noch bis zum 2. Juli. Der Wernauer Bürgermeister Armin Elbl lobt das Ehrenamt in der Stadt. Doch es gibt auch kritische Töne.















Link kopiert

Wie zufrieden sind die Menschen im Kreis Esslingen mit ihrem direkten Lebensumfeld? Das erhebt die Umfrage unserer Redaktion. In 14 Kategorien können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Leben in ihrer Kommune auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten – noch bis zum 2. Juli.

Der Wernauer Bürgermeister Armin Elbl rührt schon einmal kräftig die Werbetrommel für seinen Ort: „Die lebendige Infrastruktur und eine große Anzahl ehrenamtlich Engagierter ermöglichen es jeder und jedem, sich den Alltag zu erleichtern und die Freizeit erholsam zu gestalten. Egal ob man sich im sportlichen, kirchlichen oder kulturellen Bereich angesprochen fühlt, in Wernau kann man immer ein attraktives Angebot finden.“

Schaut man auf die ersten Ergebnisse, die im Juli noch einmal gründlich ausgewertet werden, wird klar: Menschen in Wernau leben tatsächlich gerne in der 12 000-Einwohner-Stadt; für einige Bereiche gibt es gute Noten. Aber es gibt auch Kritik. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzen bei der Umfrage die Gelegenheit zu eigenen Anmerkungen. Zu Wernau heißt es unter anderem: „Starker Fluglärm, extrem hohe Mieten, viel Auto- und Lkw-Verkehr.“ Die Rubrik „Verkehr“ kommt am schlechtesten von allen Lebensfeldern weg.

Die Umfrage erhebt keinen Anspruch auf repräsentative Genauigkeit, ist aber ein Indikator dafür, wie das Leben wahrgenommen wird. An der Umfrage können sich alle beteiligen und ihre Meinung über ihren Ort abgeben. Von Ende Juli an werden wir die Ergebnisse in einer Serie vorstellen. Kategorie für Kategorie blättern wir die Rückmeldungen auf, analysieren die Ergebnisse und verzeichnen Reaktionen darauf. Die Ergebnisse sollen Ausgangspunkt einer Diskussion über das Leben in der jeweiligen Stadt, der jeweiligen Gemeinde sein.

Wer mitmacht, übt Einfluss auf das Gemeindeleben aus. Aber mehr noch: Es gibt auch etwas zu gewinnen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen, inklusive Übernachtung, im Europa-Park Rust sowie zehnmal ein Tagesticket für den Europa-Park.

Teilnahme am Heimat-Check online unter: https://zgs.de/heimatcheck