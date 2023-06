1 Städtisch, ländlich, industriell, durchzogen mit Verkehrswegen. Der Landkreis hat viele Gesichter. Foto: Roberto Bulgrin

Wie zufrieden sind die Menschen im Kreis Esslingen mit ihrem direkten Lebensumfeld? Das erhebt der Heimat-Check unserer Redaktion. In 14 Kategorien können die Teilnehmer das Leben in ihrer Stadt und ihrer Gemeinde bewerten.















Beim Heimat-Check unserer Zeitung wollen wir es wissen: Wie gern leben Sie in ihrer Stadt und in ihrer Gemeinde im Kreis Esslingen? Was fehlt in Ihrer unmittelbaren Umgebung zu ihrem Glück? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen.

Mehr als 530 000 Menschen leben in den 44 Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen – in Esslingen selbst, der größten Stadt im Kreis, auf den Fildern, im Neckartal, auf dem Schurwald und der Schwäbischen Alb. Wir wollen die Städte und Gemeinden in den kommenden Wochen näher beleuchten und dabei in Erfahrung bringen, wie wohl sich die Einwohnerinnen und Einwohner in ihrer unmittelbaren Umgebung fühlen. Unsere Zeitung ruft deswegen den Heimat-Check aus. Drei Wochen lang haben Sie Zeit, liebe Leserinnen und Leser, uns über ihre Befindlichkeiten aufzuklären.

Großes Projekt in der gesamten Region

Hinter der Befragung steckt ein insgesamt riesiges Projekt, das die kompletten Landkreise Böblingen, Esslingen, Rems-Murr und Ludwigsburg einschließt. In Summe geht es um 140 Städte und Gemeinden, die von ihren jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohnern bewertet werden können. Lediglich der Kreis Göppingen ist nicht berücksichtigt. Das Vorhaben knüpft an die Umfrage an, die wir zusammen mit unserem Dienstleistungspartner Umfragehelden für die Landeshauptstadt durchgeführt haben – mit mehr als 11 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Der Kreis Esslingen gehört zu den stärksten Wirtschaftsstandorten in Deutschland. Verkehrstechnisch ist er gut angebunden, hat ein reiches Kultur- und Vereinsleben. Aber es ist nicht alles schön und auch nicht überall. In einem Regionalranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2022 für die wirtschaftliche Entwicklung wurde ein negativer Trend sichtbar. Von 400 Landkreisen rutschte der Kreis Esslingen von Rang 68 auf Platz 101.

Nicht mit allem zufrieden

Zur Stadt Esslingen gibt es eine Analyse, die über das Wirtschaftliche hinausgeht. In einer repräsentativen Umfrage der Stadt Anfang 2022 stellte sich heraus, dass die meisten Menschen gern in Esslingen leben. Allerdings wurden auch Mankos benannt. Nicht gut weg kamen die Stadtverwaltung, der Verkehr und der Wohnungsmarkt.

Der Heimat-Check Region, so der Name unserer Umfrage, wird diesen Dingen auf den Grund gehen und auch danach fragen, wo die lokalen Unterschiede zwischen den 44 Städten und Gemeinden liegen? Bei der Online-Erhebung, die heute beginnt, fragen wir Ihre Meinung in 14 Kategorien ab. Es geht dabei um die Themenkomplexe Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung/Energie/Klima. In diesen Kategorien werden jeweils zwei Fragen gestellt. Die können auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewertet werden. Dafür ist eine Internetseite eingerichtet worden.

Es ist uns bewusst, dass diese Umfrage keinen Anspruch auf repräsentative Genauigkeit erheben kann, aber ein Indikator, wie das Leben wahrgenommen wird, ist sie allemal. An der Umfrage können sich alle beteiligen und ihre Meinung zu den genannten Kategorien für ihren Ort abgeben. Ab Ende Juli werden wir die Ergebnisse in einer Serie vorstellen. Kategorie für Kategorie blättern wir die Rückmeldungen auf, analysieren die Ergebnisse und verzeichnen Reaktionen darauf. Die Ergebnisse sollen Ausgangspunkt einer Diskussion über das Leben in der jeweiligen Stadt, der jeweiligen Gemeinde sein.

Hinweise auf drängende Probleme

Neben den Antworten in den vorgegebenen Kategorien haben Sie überdies die Möglichkeit, uns in einem frei beschreibbaren Feld auch Hinweise auf besonders drängende Probleme oder nachahmenswerte Beispiele in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde zu übermitteln.

Der Kreis Esslingen lebt von seinen Einwohnern, er lebt davon, dass die Menschen sich engagieren und einbringen. Unser Heimat-Check bietet dazu eine Möglichkeit. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserer Umfrage – und sind jetzt schon sehr auf die Ergebnisse gespannt, die am Ende stehen. Sie erlauben eventuell einen neuen Blick, aber ganz gewiss einen differenzierten Blick auf das Kreisgebiet. Sagen Sie uns offen Ihre Meinung über ihr persönliches Lebensumfeld – machen Sie mit beim Heimat-Check Region!

So geht’s

Teilnahme

Sich am Heimat-Check zu beteiligen, ist denkbar einfach. Da es sich um eine Online-Umfrage handelt, reicht ein Internetzugang aus. Die Adresse findet sich unten stehend. Noch leichter hat es, wer den QR-Code auf dieser Seite mit seinem Smartphone abfotografiert.

Zeitplan

Der Heimat-Check unserer Zeitung beginnt am heutigen 10. Juni. Der Fragenkatalog in den 14 Kategorien kann drei Wochen lang bis zum 2. Juli beantwortet werden. Daran schließt sich die Auswertung der – hoffentlich zahlreichen – Antworten an. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse veröffentlichen wir in einer großen Serie in der gedruckten Ausgabe und natürlich auch auf unserer Webseite von Ende Juli an.

Gewinnspiel

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen, inklusive Übernachtung im Europa-Park Rust sowie zehn Mal ein Tages-ticket für den Europa-Park.

