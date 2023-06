1 Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel Foto: Lothar Fritz

Wie läuft es in Esslingen und anderswo im Landkreis? Das erheben wir mit unserem Heimat-Check Region für die Kommunen im Landkreis. Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel findet es wichtig, zu wissen, wo der Schuh drückt.















Mit unserem Heimat-Check Region wollen wir es wissen: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Wohnort? Gefragt wird beispielsweise nach dem gastronomischen Angebot. Aber auch Fragen wie diese sind dabei: „Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrer Stadt oder Gemeinde?“ Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel erhofft sich viel von dieser Umfrage. Für ihn steht fest: „Der Landkreis Esslingen, insbesondere natürlich Wendlingen am Neckar, ist eine ausgesprochen lebens- und liebenswerte Gegend. Naturnahe Erholungsräume sind ebenso auf kurzen Wegen erreichbar wie alle Annehmlichkeiten moderner Urbanität.“

Dennoch sei es für die politisch Verantwortlichen wichtig zu wissen, wo „der größte Veränderungsbedarf besteht, ob bei der Kinderbetreuung, der Pflegesituation, oder der ärztlichen Versorgung“. Dabei dürften laut Weigel die finanziellen Möglichkeiten und die Auswirkungen auf den Klimaschutz als Topthema der kommenden Jahrzehnte nicht aus dem Blick verloren werden. „Eine spannende Mischung also, in der wir das richtige Gleichgewicht finden müssen. Hierfür ist die Umfrage der Regionalzeitungen sehr hilfreich“, sagt er und ruft zur Beteiligung auf.

Bereits abgeschlossen ist übrigens der Heimat-Check Stuttgart, der sich auf die Gemarkung der Landeshauptstadt bezieht. Im Mai hatten mehr als 11 000 Menschen daran teilgenommen. Und die Auswertung liegt jetzt vor: In der Gesamtstadt hat sich auf diese Weise ein Wert von 5,84 ergeben auf einer Skala von 1 (ganz schlecht) bis 10 (sehr gut). Demnach sind die Befragten besonders zufrieden mit der Sauberkeit und besonders unzufrieden mit dem Immobilienmarkt.

Nachdenken über Wendlingen

Die Teilnahme an der Umfrage dauert nur wenige Minuten. Im Ergebnis soll der Heimat-Check einen Überblick über die Lage in allen Städten und Gemeinden nicht nur im Landkreis Esslingen, sondern auch in den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg und Rems-Murr geben. Außer den Fragen zu 14 Kategorien, die jeweils auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewertet werden, nutzten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Gelegenheit zu eigenen Anmerkungen. So heißt es zu Wendlingen beispielsweise: „Für eine Stadt ihrer Größenordnung ist das Angebot okay. Es gibt aber noch Luft nach oben. Daran wird kontinuierlich gearbeitet.“

