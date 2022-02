Klare Absage an Steuererhöhungen

Haushaltsberatung in Aichwald

1 In der Hauptstraße in Schanbach geht es mitunter sehr eng zu. Die Sprecher von CDU, Freie Wähler und Grünen schlagen verschiedene Lösungen vor. Foto: /Andreas Kaier

Die Fraktionen des Aichwalder Gemeinderats stellen 30 Anträge zum Haushalt und fordern unter anderem mehr Klimaschutz.















Aichwald - Im Dezember hatte Aichwalds Bürgermeister Andreas Jarolim den Gemeinderäten den Entwurf für den Haushaltsplan 2022 vorgestellt. Unterm Strich steht im Ergebnishaushalt ein Plus von 212 000 Euro. Am Montagabend haben die Fraktionen zu dem Planwerk Stellung genommen – wegen der Coronapandemie per Livestream im Internet. Insgesamt stellten die fünf Redner 30 Anträge, die die Verwaltung nun aufarbeiten muss.