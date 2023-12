Haushalt in Plochingen: Viele Anträge zum Klimaschutz

1 Für die Plochinger Innenstadt werden unter anderem ein Möblierungskonzept und ein Müllkonzept gefordert. Foto: /Karin Ait Atmane

Deutlich über 60 Anträge zum Doppelhaushalt 2024/25 liegen auf dem Tisch der Plochinger Stadtverwaltung. Darüber soll im Januar in den Ausschüssen beraten werden.











Einige gegensätzliche Positionen finden sich in der Plochinger Haushaltsdebatte. So will die CDU jetzt den Ausbau der westlichen Eisenbahnstraße ab dem Musikzentrum anpacken, während die OGL den Zeitpunkt für absolut falsch hält. Die SPD stellt sich hinter eine zusätzliche Stelle für die Stadtbücherei, die CDU lehnt sie „angesichts der überbordenden Stellenmehrungen“ im städtischen Haushalt ab. Weitgehende Einigkeit herrscht darüber, dass die Stadtverwaltung zur Jahresmitte berichten soll, inwieweit die Anträge bereits bearbeitet sind. Mehr als 60 sind es insgesamt, darunter jede Menge Prüf- und Berichtsaufträge an die Verwaltung, aber auch konkrete Vorschläge für den Doppelhaushalt.