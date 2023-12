Haushalt in Deizisau: Neue Kredite erforderlich

1 Der vierte Bauabschnitt der Sanierung der Hermann-Ertinger-Sporthalle wird 1,2 Millionen Euro kosten. Foto: Tim Kirstein

In der Gemeinde stehen 2024 einige Bauprojekte an. Zu den Maßnahmen gehört auch die Sanierung der Hermann-Ertinger-Sporthalle.











Bei der Haushaltsplanung musste die Gemeinde Deizisau lange Zeit kaum Abstriche machen. „Wir haben eine gute Liquidität aufgebaut, die uns durch die vergangenen Haushaltsjahre getragen hat und immer noch trägt“, sagt Bürgermeister Thomas Matrohs. Doch diese komfortable Situation scheint wie in vielen anderen Kommunen zu enden. Baupreissteigerungen und die hohe Inflation wirken sich auch auf den kommunalen Haushalt aus.

Bei der Kläranlage soll eine Photovoltaik-Anlage gebaut werden

Mittelfristig plant die Gemeinde bis 2027 mit Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro. Auf das kommende Jahr entfallen knapp vier Millionen Euro, die in Bau- und Sanierungsprojekte im Gemeindegebiet investiert werden. Das größte dieser Projekte ist der vierte Bauabschnitt der energetischen Sanierung der Hermann-Ertinger-Sporthalle. Eine neue Heizungsanlage, die Optimierung der Lüftung und neue LED-Beleuchtung kosten die Gemeinde etwa 1,2 Millionen Euro. „Das Thema Energieeffizienz sowie der ressourcenschonende Umgang mit Energie bekommen in unserem kommunalpolitischen Wirken immer mehr Gewicht“, sagt Thomas Matrohs.

Deshalb will die Gemeinde auch ihren „Photovoltaik-Masterplan“ fortführen. Nachdem die Solar-Anlage am Rathaus bereits installiert wurde, soll im kommenden Jahre eine große Freiflächen-PV-Anlage auf dem Gelände der Kläranlage folgen. Die Verwaltung plant aktuell mit Kosten in Höhe von 600 000 Euro. Um die Aufenthaltsqualität zwischen Altem Rathaus und der Kirche zu erhöhen, wird der Kirchvorplatz neugestaltet. Obwohl die Hauptarbeiten erst 2025 erfolgen, stünden bereits 2024 Mittel in Höhe von 200 000 Euro zur Verfügung, erklärt Matrohs. Das gesamte Projekt werde deutlich mehr als eine Million Euro kosten.

Weitere Investitionen betreffen vor allem die kommunale Infrastruktur. Die Bushaltestellen sollen barrierefrei umgebaut werden. Außerdem soll die Kläranlage diverse technische Verbesserungen erhalten. Da für Baumgräber eine große Nachfrage existiere, werde man auch dem Friedhof Mittel zur Verfügung stellen, um diese anzulegen, erklärt Matrohs. Nicht zuletzt will die Gemeinde in die Bücherei investieren. „Sie soll als Bildungs- und Begegnungsort zeitgemäß umgestaltet werden“, sagt Matrohs. Doch auch außerhalb des Gemeindegebiets fallen Kosten an. Die Beteiligung Deizisaus an der Sanierung des Gymnasiums Plochingen kostet die Gemeinde im kommenden Jahr 950 000 Euro.

Eine Null-Verschuldung wird wohl nicht mehr möglich sein

Lange Zeit konnten die Ausgaben durch Einnahmen und Rücklagen kompensiert werden. „Die gute Liquidität brachte uns in die Lage, das Kinderhaus Himmelblau und weitere Projekte selbst zu finanzieren“, sagt Bürgermeister Matrohs. Doch mittelfristig werde eine Null-Verschuldung vermutlich nicht mehr möglich sein. „Bei der Liquidität ist die Entwicklung der letzten Jahre sehr negativ“, sagt Matrohs. Auch für das kommende Jahr wird mit einem Minus von etwa 1,3 Millionen Euro gerechnet.

Geplante Projekte wie die Sanierung des Feuerwehrmagazins oder die Erweiterung der Grundschule seien ohne neue Kredite kaum zu stemmen, erklärt Matrohs. Bezüglich des Feuerwehrmagazins soll bald darüber entschieden werden, ob das alte Gebäude saniert oder ein neues an fast gleicher Stelle gebaut werden soll: „Klar ist, dass wir hier über Millionenbeträge sprechen, die aktuell so in unserem Haushaltsplan kaum abbildbar sind“. Eine Neuverschuldung stehe aber wahrscheinlich 2026 oder 2027 im Raum.