1 Beim Freibad geht die Gemeinde Deizisau von einem Minus von 348 000 Euro aus, das über den Haushalt ausgeglichen werden muss. Foto: /Andreas Kaier

Der Deizisauer Gemeinderat stimmt dem Haushaltsplan ohne Gegenstimme zu. Um die örtlichen Betriebe in der Coronapandemie nicht zusätzlich zu belasten, sind in diesem Jahr keine Steuererhöhungen geplant.















Link kopiert

Deizisau - Wie es derzeit aussieht, klafft in diesem Jahr im Deizisauer Ergebnishaushalt unterm Strich ein Loch von zwei Millionen Euro. Darauf hatte der Bürgermeister Thomas Matrohs im vergangenen Dezember hingewiesen, als er das Zahlenwerk dem Gemeinderat vorstellte. Am Dienstagabend nahmen die Fraktionen zum Haushaltsplan Stellung. Wie schon in den Jahren zuvor, verzichteten die Räte darauf, eigene Anträge zum am Ende einstimmig beschlossenen Haushalt zu stellen, da die laut Oliver Krüger (CDU) das ganze Jahr über eingebracht würden.