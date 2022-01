Gemeinde will kräftig investieren

1 Die Brücke über die Körsch in der Hinteren Gasse muss saniert werden. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Denkendorf - Digitalisierung, Kinderbetreuung, neue Baugebiete und Klimaschutz prägen den Etat der Gemeinde Denkendorf in diesem Jahr. Man wolle mit dem Zahlenwerk wegweisende Signale aussenden, sagte der Bürgermeister Ralf Barth bei der Einbringung des Haushalts im Gemeinderat. Rund 13,6 Millionen Euro will die Gemeinde investieren. Damit bewege man sich auf Rekordniveau, so Barth.