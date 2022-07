1 Die Bundespolizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Reiss

Einem Mann fällt ein Kaffeebecher in den Bahnsteig, Spritzer des Inhalts landen wohl auf der Hose eines anderen. Dann eskaliert die Situation.















Zwei Männer waren laut Polizei am Samstagmorgen am Bahnsteig 16 des Stuttgarter Hauptbahnhofes aufgrund eines verschütteten Kaffees in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung geraten. Bisherigen Informationen zufolge fiel einem 61-Jährigen gegen 9.15 Uhr wohl zunächst einer seiner zwei mitgeführten Kaffeebecher aus der Hand auf den Bahnsteig. Nachdem einige daraus resultierende Kaffeespritzer offenbar die Hose eines 32-jährigen Mannes verschmutzten, soll dieser den 61-Jährigen verbal beleidigt haben.

Mit dem zweiten Kaffeebecher überschüttet

Nach der anschließenden verbalen Auseinandersetzung soll der 61 Jahre alte Mann seinen jüngeren Kontrahenten zunächst mit dem Inhalt des zweiten Kaffeebechers überschüttet haben, woraufhin sich die beiden Beschuldigten wohl auch körperlich gegenseitig attackierten. Die beiden Kontrahenten wurden durch den Vorfall leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Hilfe. Gegen die Männer ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung.