Handball – Landesliga: Heli-Frauen holen drei Neue

1 Maike Medinger (links) kehrt nach sechs Jahren auf den Berg zurück. Foto: /Robin Rudel

Nach dem feststehenden Aufstieg in die Verbandsliga schließen die SG-Handballerinnen die Kaderplanungen ab.











Meisterschaft und Aufstieg sind vorzeitig gesichert – jetzt machen die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn einen Knopf an die Planungen für die kommende Saison in der Verbandsliga. Die SG-Vorsitzende Anna Lederle jedenfalls ist laut Vereinsmitteilung von einem „guten und auch in der Breite starken Kader“ überzeugt und ebenso davon, dass das Team einen Mittelfeldplatz erreichen kann.