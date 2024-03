Handball – Verbandsliga: Hammer-Abwehr und viel Vertrauen

1 Krönchen für die Aufsteigerinnen. Foto: /Anna Lederle

Die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn haben den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft und fühlen sich dort gut aufgehoben.











Link kopiert

Für Manfred Haase ist eines klar. „Das ist die Liga, in die wir hingehören“, sagt der Trainer der Handballfrauen der SG Hegensberg/Liebersbronn über die Verbandsliga. Dann passt das ja. Denn noch treten die Heli-Handballerinnen in der Landesliga an, sie stehen aber bereits vor den letzten beiden Saisonspielen als Aufsteigerinnen fest. Fünf Jahre nach dem Abstieg aus der Württembergliga – damals ging es noch direkt in die Landesliga –, sind die Heli-Frauen wieder da. Und Haase erklärt: „Ich habe überhaupt keine Angst vor der Verbandsliga.“