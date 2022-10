1 Plochingens Simon Baumgarten ist kaum zu halten. Foto: Stefanie Gauch-Dörre/EZ

Die Handballer des TV Plochingen haben gegen die SG H2Ku Herrenberg vor allem im Angriff eine starke Leistung gezeigt und verdient mit 37:32 gewonnen.















Doppelte Freude beim TV Plochingen: Die Handballer feierten beim ersten Heimspiel der Baden-Württemberg-Oberliga-Saison einen 37:32-Sieg gegen die SG H2Ku Herrenberg. Nach vier Begegnungen in der Fremde war das Hallendach der Schafhausäckerhalle fertig saniert und die Plochinger fieberten ihrem ersten Auftritt vor heimischem Publikum entgegen. Zunächst startete der TVP mit einigen überhasteten Aktionen. Vier technische Fehler nutzten die Herrenberger gekonnt zur 4:1-Führung (9. Minute). Danach lief es immer besser für die Plochinger. Rückraumspieler Elias Newel erzielte das 9:8 und damit die erste Führung (19.). Diese gab der TVP nicht mehr her, erhöhte bis zur Pause auf 17:14 und feierte am Ende den vierten Sieg. TVP-Trainer Christian Hörner haderte zwar mit den 32 Gegentoren, lobte aber die geschlossene Mannschaftsleistung. Vor allem als Herrenberg auf ein Tor herankam. „Da haben wir Ruhe bewahrt und sind weiter unseren Weg gegangen“, sagte der Coach. In der 41. Minute leisteten sich die Plochinger erneut einen Abspielfehler. Auf der Gegenseite scheiterte Sven Schmitt aber an Plochingens Torwart Felix Beutel, der damit den 23:23-Ausgleich verhinderte. „Die Stimmung war phasenweise richtig super. Vor allem als Aleksa Djokic die Fans mit seinen schnellen Toren mitgerissen hat“, lobte Marvin Fuß. Plochingens Routinier war voll des Lobes für die neu zusammengestellte Mannschaft. Zu Recht. Die Abläufe waren schon sehr gut und auch die jungen Spieler wie der 18-jährige Newel zeigten eine starke Leistung.

Drittligist TSV Neuhausen unterlag hingegen der SG Leutershausen mit 26:31 (13:16) und steht nun auf Rang elf.