1 Streitobjekt Haldenstraße. Foto: Roberto Bulgrin

Anwohner und die Stadt Esslingen hatten sich um Erschließungsbeiträgen für die Haldenstraße gestritten. Das Verwaltungsgericht hatte den Bürgern recht gegeben. Im Verwaltungsausschuss wurden nun Vorwürfe gegen die Verwaltung erhoben.















Link kopiert

Nach der Kür kam die Pflicht. Nach einem Geburtstagsständchen für Oberbürgermeister Matthias Klopfer ging der Verwaltungsausschuss des Esslinger Gemeinderates am Montag zur harten Realität der Kommunalpolitik über. Einstimmig beschlossen die Mitglieder in ihrer öffentlichen Sitzung die Rückzahlung der von der Stadt zu Unrecht erhobenen Erschließungsbeiträge an die Anwohnerinnen und Anwohner der Haldenstraße in Oberesslingen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte in einem Urteil Anfang Dezember klagenden Bürgern recht gegeben und die Erschließungsbescheide aufgehoben.