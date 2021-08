Auto kollidiert mit Radfahrer Jugendlicher bei Unfall in Filderstadt schwer verletzt

Ein 16-jähriger Mountainbiker ist am Montagnachmittag in Bernhausen (Kreis Esslingen) mit einem Auto kollidiert. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er im Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der Jugendliche trug keinen Fahrradhelm.