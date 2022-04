Deutsch-Abi in Stuttgart Diese Aufgaben standen zur Auswahl

Goethes Faust erörtern oder doch lieber den Kommentar schreiben? Das war beim Deutschabi am Mittwoch für manche Prüflinge überhaupt keine Frage. Am Wilhelms-Gymnasium in Stuttgart gingen viele Abiturienten die Sache ganz pragmatisch an.