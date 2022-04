1 Einem Mann wird vorgeworfen, einen Mörder per Internet bestellt zu haben. Foto: Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Ein 63-jähriger wird verdächtigt, auf einer verschlüsselten Plattform im Internet einen Mordauftrag erteilt zu haben. Nun wurde er festgenommen.















Mit einem ungewöhnlichen Fall beschäftigt sich die Stuttgarter Mordkommission: Ein 63-jähriger Stuttgarter soll einen Mord an einem Verwandten in Auftrag gegeben haben. Dazu habe er im sogenannten Darknet des Internets einen Killer gesucht. Doch zum Äußersten kam es nicht: Am Dienstag gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie den Verdächtigen an seinem Arbeitsplatz in Mittelfranken, in der 6500-Einwohner-Stadt Uffenheim, festgenommen haben. Bei der Aktion war auch die Polizei Bad Windsheim beteiligt. Am Mittwoch soll der 63-Jährige in Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das BKA gab den ersten Hinweis

Der Mordauftrag war zunächst im März dem Bundeskriminalamt bekannt geworden. Offenbar war der Auftraggeber aber nicht genauer bekannt – so brauchte es wohl wochenlanger Ermittlungen, um dem 63-Jährigen auf die Spur zu kommen. Welcher Tätigkeit der Stuttgarter in der über 160 Kilometer entfernten Stadt nachgeht, darüber wurde nichts bekannt. Auch die Frage, ob der Beschuldigte vom angeblichen Killer an die Behörden „verraten“ wurde oder auf seiner Suche an einen verdeckten Ermittler geriet, bleibt vorerst unbeantwortet. Angaben zu Details sollen den Hafttermin am Mittwoch nicht beeinflussen.