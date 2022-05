1 Langsam ausgebaut: Timo Saier vom Weingut der Stadt Stuttgart mit seinem frischen Rosé. Foto: /Michael Weier

Kathrin Haasis freut sich auf den Sommer – auch wegen eines Rosés vom Weingut der Stadt Stuttgart. Er bietet feine Aromen und viel Trinkgenuss.















Bei Verkostungen muss ein Wein natürlich auf der Höhe der Zeit sein im Vergleich mit den anderen Tropfen. Der Rosé vom Weingut der Stadt Stuttgart war für die Vorrunde zur Württembergischen Weinmeisterschaft unserer Zeitung allerdings noch nicht bereit. Er begeisterte auf der einen Seite zwar mit seinen Aromen, kam aber nicht ins Finale, weil er doch zu ungestüm war.

Ein perfekter Wein für den Ausschank in der Vinothek

„Wir sind halt nicht von der schnellen Sorte“, sagt Timo Saier, der Chef des Weinguts, der auf einen langsamen Ausbau setzt. Der Stadtwein-Rosé kommt auch erst in drei, vier Wochen in den Verkauf. In den Wettbewerb schickte er ihn trotzdem, weil er wohl perfekt zu seiner Philosophie passt: Er hat ganz wenig Restzucker, dafür 7,5 Gramm pro Liter Säure, was auf den ersten Blick auch Timo Saier erschreckt hat. Dennoch schmeckt er ausgewogen, hat einen feinen Schmelz und eine freche Frische. An Aromen bietet der Stadtwein reife Birne, ein bisschen Kirsche – und viel Trinkgenuss. Wenn die Vinothek des Weinguts endlich ihren Ausschank öffnen darf, ist dieser Rosé der perfekte Wein für ein Glas Summer in the City!

Das Urteil der Weinrunde:

Holger Gayer Das ist echt ein ganz spannendes Teil! Im ersten Moment erinnert dieser Rosé eher an Birnenmost als an Wein – superfrisch, superschräg, genial.

Harald Beck Erfrischend ist er allemal, und dieser Rosé hat seine speziellen Eigenheiten im Geschmack. Fast etwas mostig, jung, absolut interessant.

Michael Weier Vier Wochen später, beim Nachprobieren, ist das Mostige weg, dafür sind die Aromen geblieben. Ein genialer Rosé für den kommenden Frühling.

2021er Stadtwein Rosé, 6,90 Euro, Weingut der Stadt Stuttgart, Telefon 07 11 / 216 - 575 07, www.weingutstuttgart.de