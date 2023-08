1 Der Sommer ist noch nicht vorbei. Foto: IMAGO/Shotshop/IMAGO/Gudrun Krebs

Heiße Schokolade statt Aperol Spritz? Was sich schon nach Herbst anfühlt, ist eigentlich noch Sommer – zumindest laut Kalender. Doch der Sommer feiert schon bald sein Comeback, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.















Link kopiert

„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ Fragt sich nicht nur niederländische Showmaster Rudi Carrell im gleichnamigen Hit aus 1975 – die aktuelle Wetterlage in Deutschland lässt bei vielen die Frage offen, wann und ob der Sommer zurückkommt.

Nach meteorologischer Zeitrechnung beginnt der Sommer jeweils am 1. Juni und endet am 31. August, laut Kalender fängt er am 21. Juni an und bleibt sogar bis zum 21. September. Obwohl sich die Zeiträume unterscheiden, sind sie sich in einer Sache einig: Der Sommer ist noch nicht vorbei, auch wenn es sich so anfühlt.

Juli knackt Hitzerekord

Das Wetter ist wechselhaft, unbeständig und ungemütlich – zumindest in Deutschland. Dabei hatten erst am Donnerstag (27. Juli) die Welt-Wetterorganisation World Meteorological Organization (WMO) und der europäischen Klimawandeldienst Copernicus in Genf offiziell verkündet: Der Juli 2023 ist der bislang heißeste Monat seit Tausenden von Jahren. In mehreren Weltregionen seien Temperaturrekorde an Land wie im Wasser gebrochen worden.

Sonnige Aussichten: „Es wird wieder wärmer“

„Der Sommer hat nur eine Delle“, erklärt Experte Uwe Schickedanz vom Deutschen Wetterdienst (DWD), „vorbei ist er sicher noch nicht.“ Auch sein Kollege Kai-Uwe Nerding vom DWD unterstützt diese Aussage: „Es wird wieder wärmer“, prognostiziert er. Die aktuelle, überwiegend nasse, Wetterlage ist nur eine Phase, die sich aber bald umstellen soll. „Die Tendenzen zeigen, dass die Temperaturen nach oben gehen“. Nach jetziger Vorhersage ist in Deutschland ab der Monatsmitte des August mit einem Wetterwechsel zu rechnen. Wie warm es genau wird, kann Experte Nerding noch nicht voraussagen, doch die Temperaturen werden wahrscheinlich zwischen 25 und 35 Grad liegen.