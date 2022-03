1 Stefan Gschwendtner in der Küche der Speisemeisterei Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Lichtgut/Julian Rettig

Die Speisemeisterei in Schloss Hohenheim mit Stefan Gschwendtner als Küchenchef wird vom Guide Michelin auf zwei Sterne aufgewertet. Insgesamt verliert Stuttgart zwar drei Sterne, aber es gibt auch ein neu ausgezeichnetes Restaurant.















Stuttgart - Die Landeshauptstadt hat wieder ein Zwei-Sterne-Restaurant. In seiner Deutschlandausgabe 2022, die der Guide Michelin an diesem Mittwoch in Hamburg vorgestellt hat, wertet der wichtigste Gourmetführer die Speisemeisterei in Schloss Hohenheim von einem Stern auf zwei Sterne auf.

Völlig überraschend ist dies nicht, war es doch das erklärte Ziel von Küchenchef Stefan Gschwendtner, in die Bundesliga mit ihren nun 46 Zwei-Sterne-Restaurants aufzusteigen. „Wir haben uns das auf die Fahne geschrieben und wollten auf uns aufmerksam machen“, sagt Gschwendtner gegenüber unserer Redaktion. Ein nicht ganz risikofreies Ansinnen, denn wenn man umso lauter ruft, heißt das noch lange nicht, dass die Inspektoren des Guide Michelin dem auch folgen. „Dass es nun im Alter von 49 Jahren geklappt hat, ist ein Wahnsinn“, freut sich Gschwendtner, der damit an die guten alten Zeiten der Speisemeisterei anknüpfen kann, die mit Küchenchef Martin Öxle bis 2007 mit zwei Sternen ausgezeichnet war.

Der eine Gschwendtner ersetzt den anderen Gschwendtner

Gschwendtner ist seit 2008 in der Speisemeisterei, seit 2016 Küchenchef – und arbeitet inzwischen unter dem dritten Betreiber. Auf Frank Oehler folgten Jochen Bayer und Alexander Scholz, bis im Sommer 2020 der Geschäftsführer Richard Amonath von der Fellbacher Wohninvest übernommen hat. Kurios: Der eine Gschwendtner ersetzt in Stuttgart den anderen, denn zuletzt hatte der nicht mit Stefan Gschwendtner verwandte Anton Gschwendtner im Olivo des Steigenberger Hotels Graf Zeppelin zwei Sterne für die Landeshauptstadt geholt. Er ist inzwischen in die großen Fußstapfen von Jan Hartwig im Atelier des Bayerischen Hofs gestiegen und hat für das Haus statt der zuvor drei vorerst „nur“ zwei Sterne erkocht.

Das Ritzi wird mit einem Stern geehrt

Und es gibt ein neues Restaurant mit einem Stern in Stuttgart: das Ritzi mit Ben Benasr als Geschäftsführer und Küchenchef. Die Location an der Friedrichstraße ist ein Mix aus Bar, Brasserie und Gourmetbereich, der allerdings – auch coronabedingt – nicht kontinuierlich in Betrieb war. Definitiv drei Sterne verloren nun hat die Stadt dadurch, dass Olivo und Zirbelstube seit zwei Jahren nicht mehr geöffnet sind. Das Gourmetrestaurant im Schlossgartenhotel immerhin wird ab 16. März zum Abschied noch einmal von Küchenchef Denis Feix drei Monate lang bespielt, ehe das Haus im Sommer für mindestens drei Jahre kernsaniert wird. Weitere Sterneadressen in Stuttgart sind wie gehabt: das Gourmetrestaurant 5, die Wielandshöhe, der Zauberlehrling, das Délice und das Hupperts. In der Summe gibt es jetzt also sieben und somit deutlich weniger als in den besten Zeiten mit insgesamt zehn Sternerestaurants.

Wieder ein Rekord mit bundesweit 327 Sternerestaurants

Fellbach hat mit dem Avui ebenfalls ein Sternerestaurant verloren, weil sich Armin Karrer nach der Trennung von seiner Frau Ende des Jahres vom Zum Hirschen verabschiedet hat. Weitere Verluste im Land sind die Sterne vom Waldhorn in Tübingen, der Wolfshöhle in Freiburg, Raubs Landgasthof in Kuppenheim sowie Zehners Stube in Pfaffenheim. Neu ausgezeichnet wurden die Mühle am Schluchsee, das Tawa Yama Fine in Karlsruhe und Maltes Hidden Kitchen in Baden-Baden.

Mit 327 Sternerestaurants erreicht der Guide Michelin wieder Rekordniveau. Das Schanz in Piesport ist auf drei Sterne aufgewertet, das Vendôme in Bergisch Gladbach hingegen auf zwei Sterne abgewertet worden. In München hat Tohru Nakamura mit seinem neuen Tohru in der Schreinerei aus dem Stand zwei Sterne erreicht, das neue Team im Tantris konnte die Sterne bestätigen. „Trotz aller Herausforderungen der aktuellen Gesundheitskrise zeigt der Guide Michelin Deutschland auch 2022 weiterhin eine beeindruckende Beständigkeit der Qualität deutscher Gastronomie“, so Gwendal Poullennec, der Internationale Direktor des Guide Michelin.