So steht es um die Sterneküche in Baden-Württemberg

5 Auch in diesem Jahr wurden die Michelin-Sterne vergeben. Baden-Württemberg begeistert erneut mit seinen Restaurants (Symbolbild). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

327 Restaurants erhielten in diesem Jahr einen Michelin-Stern, mehr als je zuvor. Wie steht Baden-Württemberg da? Ein Überblick zu den Sternen im Land.















Insgesamt gibt es in diesem Jahr 72 Michelin-Restaurants in Baden-Württemberg. Die beste Bewertung, die vergeben werden kann, sind drei Sterne. Die einzigen Häuser in Baden-Württemberg mit dieser Auszeichnung bleiben das Restaurant Bareiss und die Schwarzwaldstube in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt).

Positiver Effekt der Corona-Pandemie: Neue Ideen entstehen

Die Gastronomie in Baden-Württemberg hat dieses Jahr neun Sterne verloren, also mehr als dazu kamen. Das geht auf verschiedene Ursachen zurück: Das Emma Wolf since 1920 in Mannheim, mit bisher einem Stern, schloss seine Türen ganz geschlossen. Olivio in Stuttgart verlor seine zwei Sterne, da der Koch Anton Gschwendtner die Landeshauptstadt verlassen und stattdessen die Küche im Münchner Atelier übernommen hat. Das Restaurant dort gehört nun zu den acht neuen Zwei-Sterne-Restaurants.

Trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie, habe es dieses Jahr ein vielfältiges Angebot und ein unverändert hohes Niveau in der deutschen Gastronomie gegeben, sagt Michelin in einer Mitteilung. Der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass sich in dieser Pandemie viele Köche hinterfragt hätten. Das habe dazu geführt, dass sie ihre Kreativität neu entfachten.

Der renommierte rote Restaurantführer

Der Guide Michelin erscheint in mehr als zwei Dutzend Ländern. Dahinter steht der gleichnamige Reifenhersteller Michelin. Der erste Guide Michelin erschien in Deutschland 1910 und den ersten Stern gab es hierzulande 1966.

Erfahrene, internationale Tester bewerten anonym verschiedene Restaurants. Für die Vergabe der Sterne gibt es ein einheitliches Bewertungssystem. Zu den Kriterien zählen beispielsweise die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis und eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

In der Bildergalerie erhalten Sie einen Einblick in die Sterne-Restaurants in Baden-Württemberg und ihre Angebote.