13 Ingrid Renz mittendrin in ihrer grünen Oase mitten im Fellbacher Rathaus-Carrée. Foto: Gottfried Stoppel

Kleine Paradiese: Galeristin Ingrid Renz hat einen Garten mitten in Fellbach, in dem sie zu jedem Objekt eine Geschichte erzählen kann. Das gilt auch für ihre Wohnung. Auch ein Team des SWR hat sie jüngst besucht.















Es ist einer dieser Sommertage, an denen man sich nach einem schattigen Plätzchen im Freien sehnt. Die Sonne knallt vom stahlblauen Himmel, die Hitze staut sich auf dem Asphalt. Hier in der grünen Oase von Ingrid Renz ist von der Hitze mitten in der Stadt kaum was zu spüren. Ein leichter Wind weht, ein Apfelbaum spendet Schatten, Wasser plätschert. Ingrid Renz sitzt entspannt an dem blauen Gartentisch.