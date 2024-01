Großes Bürgerinteresse bei Abstimmung: Auch Baltmannsweiler will keine weiteren Windräder

Auch Baltmannsweiler will keine weiteren Windräder

Nach Lichtenwald und Aichwald votiert auch der Gemeinderat Baltmannsweiler gegen die Pläne der Region. Wie die Energiewende gelingen soll, bleibt indes unklar.











Auf dem Schurwald soll es möglichst keine weiteren Windkraftanlagen geben. So sieht es die große Mehrheit des Gemeinderats Baltmannsweiler, der die Pläne des Verbands Region Stuttgart weitgehend ablehnt. Im Dezember hatte sich bereits die Nachbargemeinde Lichtenwald gegen die Ausweisung neuer Standorte für Windräder gestellt, während Aichwald den Windkraftausbau in der hochverdichteten Region Stuttgart kritisch bewertet, während Plochingen Windräder an seiner nordöstlichen Gemarkungsgrenze ausdrücklich begrüßt. Auf den Fildern hat die Kommune Filderstadt dem Standort Uhlbergturm ihrerseits eine Absage erteilt.