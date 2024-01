Großeinsatz in Stuttgart: Ist die Ursache für Explosion in Wohnhaus gefunden?

6 Großeinsatz in Hedelfingen an Silvester. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Hedelfingen sind am Sonntagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Die Ermittler haben nun offenbar erste Hinweise auf eine mögliche Ursache für das Unglück.











Link kopiert

Der Silvestertag hat für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hedelfingen nicht gut begonnen. Gegen 11.20 Uhr erschütterte eine Explosion im Obergeschoss das Gebäude. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot zu dem Haus in der Hedelfinger Straße an, sperrten die Straßen im umliegenden Bereich und holten insgesamt acht Menschen aus dem Haus. Zwei von ihnen hatten sich mutmaßlich verletzt und wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten das betroffene Haus danach umfassend, auch ein Baustatiker war vor Ort, um die Gebäudestruktur zu begutachten. Weil die Statik in Ordnung war und auch Luftmessungen keine erhöhten Werte zeigten, konnten mehrere Menschen zurück in ihre Wohnungen. Das gilt allerdings nicht für die Räume im Obergeschoss, wo sich die Explosion ereignet hat: Die betroffene Wohnung ist aufgrund der Schäden durch die Druckwelle nicht mehr bewohnbar.

Unsere Empfehlung für Sie Verletzte in Stuttgart Großeinsatz nach Explosion in Wohnhaus Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart ist die Feuerwehr am Sonntagmittag mit zahlreichen Einsatzkräften in die Hedelfinger Straße ausgerückt. Es gibt Verletzte.

Obwohl sich der Vorfall an Silvester ereignet hat, haben die Ermittler von Feuerwehr und Kriminalpolizei einen Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern schnell ausgeschlossen. Auch ein Problem mit der Gasleitung wie bei der Explosion in der Köllestraße liege nicht vor, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Dort war im März ein Haus in die Luft geflogen, eine Bewohnerin war dabei ums Leben gekommen.

Vielmehr deuten die Untersuchungen inzwischen in eine andere Richtung. Offenbar könnte eine Gaskartusche in der Küche die Ursache für das Unglück gewesen sein. Die dadurch ausgelöste Explosion habe „ein großes Zerstörungsmaß“ hinterlassen, heißt es bei der Feuerwehr. Wozu die Kartusche genutzt worden ist, steht wohl noch nicht fest.

Der Fall erinnert an einen ähnlichen Vorfall, der sich erst Mitte Dezember in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. In einem Mehrfamilienhaus in der Reichenbachstraße war nachts eine Spraydose explodiert. Eine 17-Jährige wurde dabei verletzt, auch dort war die betroffene Wohnung nicht mehr nutzbar.