Stuttgart-Hedelfingen: Großeinsatz nach Explosion in Wohnhaus – zwei Verletzte

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart ist die Feuerwehr am Sonntagmittag mit zahlreichen Einsatzkräften in die Hedelfinger Straße ausgerückt. Es gibt Verletzte.











Am Sonntagmittag ist die Stuttgarter Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften in die Hedelfinger Straße ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei gegen 11.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus eine Explosion in einer Wohnung gemeldet worden.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr kamen zwei Menschen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sechs weitere Betroffene, die sich während der Explosion in dem Gebäude befanden, seien ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht worden.

Zu einem Brand sei es nach der Explosion nicht gekommen. Dennoch sei die betroffene Wohnung im Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten das Gebäude. Luftmessungen zeigten keine erhöhten Messwerte.

Ursache muss noch ermittelt werden

Zudem überprüfte ein Baustatiker die Sicherheit des Gebäudes. Laut Feuerwehr war die Statik des Hauses nicht beeinträchtigt, weshalb die übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Zur möglichen Ursache der Explosion gab es zunächst noch keine Angaben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Feuerwerk war laut Mitteilung der Feuerwehr nicht ursächlich für die Explosion. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren nach dem Vorfall vor Ort.