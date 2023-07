Großbrand in Lauffen am Neckar

8 Das Feuer bei dem Elektrofahrzeughändler griff auf eine Nebenhalle über, in der Oldtimer untergebracht waren. Foto: 7aktuell.de/ CV/7aktuell.de | CV

Am Samstag kommt es zu einem Großbrand bei einem Elektrofahrzeughändler in Lauffen am Neckar. Das Feuer greift auf eine Nebenhalle über, in der dutzende Oldtimer stehen.















Am Samstag steigt eine riesige Rauchwolke in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) empor. Grund war ein Großbrand bei einem Elektrofahrzeughändler. Doch nicht nur die Lagerhalle wurde komplett zerstört. Auch die Oldtimer einer anderen Firma in der Nebenhalle wurden Opfer der Flammen, wie die Feuerwehr Heilbronn unserer Zeitung bestätigt.

Der reine Gebäudeschaden wird laut Polizei bereits auf mindestens zweieinhalb Millionen Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden durch die ausgebrannten Oldtimer ist, konnte noch nicht gesagt werden.

Das Areal rund um die abgebrannte Lagerhalle wurde weiträumig abgesperrt und kann weiterhin nicht betreten werden. Anwohnerinnen und Anwohner wurden am Samstag gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Feuerwehrmann wurde laut Polizei bei dem Brand leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einer Personalstärke von 160 Personen und 45 Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.