Großbrand in Lauffen am Neckar

4 Die Lagerhalle in Lauffen am Neckar stand in Flammen. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

In Lauffen am Neckar im Kreis Heilbronn kommt es zu einem schweren Brand bei einem Händler von E-Fahrzeugen. Eine Rauchsäule stieg empor, der Schaden ist enorm.















Ein Brand bei einem Händler von Elektrofahrzeugen hat am Samstagabend gegen 20 Uhr in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) einen Millionenschaden verursacht. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa zwei Millionen Euro, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die Lagerhalle brannte laut Mitteilung der Polizei Heilbronn zufolge nieder - eine große Rauchsäule stieg empor. Sie war so groß, dass sie weit außerhalb des Brandortes zu sehen war. Sie wurde durch den Wind bis ins Hohenlohische geweht.

Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Messungen der Feuerwehr wurden keine Schadstoffe ausgestoßen. Verletzte gab es einer ersten Meldung zufolge nicht. Die Feuerwehr war mit einer Personalstärke von 160 Personen und 45 Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei Heilbronn sind im Gange. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.