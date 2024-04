Großbrand bei Dusyma in Schorndorf: Das Feuer trifft die Firma hart

8 Die Halle wurde bei dem Brand schwer beschädigt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Beim Feuer in einer Lagerhalle des Holzspielzeugherstellers Dusyma in Schorndorf ist ein Millionenschaden entstanden. Die Geschäftsführung erklärt, wie es nun weitergehen soll.











Link kopiert

Nach einem Großbrand beim Spielwaren- und Einrichtungshersteller Dusyma in Schorndorf-Miedelsbach war die Feuerwehr noch am Dienstagnachmittag vor Ort beschäftigt. „Der Einsatz läuft seit gestern, 16.55 Uhr“, erklärt Patrick Bellon, der Pressesprecher der Feuerwehr Schorndorf. Auch in der Nacht seien die Einsatzkräfte in reduzierter Stärke vor Ort gewesen, „um einzelne Glutnester abzulöschen“. Die Nachlöscharbeiten wurden durch den teilweisen Einsturz der betroffenen Lagerhalle erschwert. „Dort liegen jetzt Stahlteile auf den Trümmern, weshalb wir nur schwer an manche Glutnester herankommen“, so Bellon.