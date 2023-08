1 Seit 2021 wird an den beiden Röhren des Engelbergtunnels gearbeitet. Foto: Simon Granville

Es ist eines der verkehrsreichsten Tunnelbauwerke Baden-Württembergs – an diesem Wochenende wird der Engelbergtunnel bei Leonberg für zehn Stunden komplett für Autos gesperrt. Auch danach drohen Verkehrsbehinderungen.















Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest wird am kommenden Wochenende, 2./3. September, den Engelbergtunnel auf der A 81 bei Leonberg für mehrere Stunden komplett für den Autoverkehr sperren. Die Sperre beginnt am Samstag um 22 Uhr und endet am Sonntag um 8 Uhr. Dies ist nötig, weil für neue Softwarekomponenten im Tunnel Funktions- und Sicherheitstests vorgenommen werden müssen. Die Autobahn-Gesellschaft betont, dass man die Arbeiten bewusst in die Nacht gelegt habe, um den Verkehr so wenig wie möglich zu belasten.