1 Der SPD-Bundestagsabgeordnete steht wegen eines Besuchs bei türkischen Rechtsextremisten in der Kritik. Foto: imago images/Sebastian Gabsch

Ein Besuch des SPD-Bundestagsabgeordneten Nils Schmid bei einem Verein der türkischen Rechtsextremisten sorgt für Wirbel.











Link kopiert

Freundlich lächeln alle in die Kamera: Die Gäste von der SPD beim Deutsch-Türkischen Freundschaftsverein in Filderstadt. Angeführt vom Nürtinger Bundestagsabgeordneten Nils Schmid sitzt die gesamte kommunale Spitze der Sozialdemokraten am Tisch. Und die Gastgeber, die vor ein paar Tagen zum Fastenbrechen geladen hatten, freuen sich sowieso über den prominenten Besuch.