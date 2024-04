Göppingen: Lastwagen verliert Bierkisten auf Bundesstraße

1 Am Montag gab es einen ähnlichen Vorfall auf einer Ausweichstrecke der A45 bei Lüdenscheid. Foto: IMAGO/Markus Klümper

Ein Lastwagenfahrer hat am Montag zahlreiche Bierkasten auf der B10 verloren. Die Ladung verteilte sich auf rund 200 Meter.











Ein Lastwagen hat auf der Bundesstraße 10 bei Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) geladene Bierkisten verloren. Die Kisten und Flaschen sollen auf rund 200 Metern auf der Straße verteilt worden sein, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Gegen 7.45 Uhr fuhr der Laster laut der Polizei von Amstetten in Richtung Geislingen. In der Geislinger Steige / B10 auf Höhe Straubmühle kam es zu dem Unfall. Am Ende einer leichten Linkskurve rutschte die Ladung nach rechts von der Ladefläche. Die Flaschen zerbrachen auf der Straße und verteilten sich auf einer Länge von rund 200 Metern entlang der Fahrbahn und Böschung. Die Polizei überprüft nun, ob der Fahrer die Ladung richtig gesichert hatte. Die Straßenmeisterei Geislingen reinigte die Fahrbahn und entsorgte die Scherben.

Da es auf der stark befahrenen B10 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam, wurde eine örtliche Umleitung in Geislingen und Amstetten eingerichtet. Die Sperrung der B10 besteht aktuell (Stand 10 Uhr) und wird aller Voraussicht nach bis in die späten Vormittagsstunden andauern. Eine Schadenssumme lässt sich im Moment nicht beziffern. Auch nicht die Anzahl der beschädigten Kisten und Flaschen. Der Lkw blieb fahrbereit.