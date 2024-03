Glaube in Esslingen: Die griechisch-orthodoxe Gemeinde präsentiert ihre Kirche

10 „Mariä Verkündigung“ in Esslingen gilt als größte griechisch-orthodoxe Kirche in Europa außerhalb Griechenlands. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingen steht eine der größten griechisch-orthodoxen Kirchen außerhalb Griechenlands. Mehr als 30 Jahre nach Baubeginn ist das Prachtgebäude in byzantinischem Stil fast fertig gestellt. Am Samstag findet eine Führung statt.











Link kopiert

Anastasia Legidou nimmt ihr Portemonnaie aus der Handtasche, als sie die Vorkirche betritt. Sie wirft Kleingeld in eine Kasse und nimmt sich zwei Kerzen, die sie entzündet und an den Ständern neben dem Portal zum großen Kirchenschiff aufstellt – rechts zur Fürbitte für die Lebenden, links für die Toten, erläutert sie. Dann tritt Legidou in das Hauptschiff von „Mariä Verkündigung“, wo sich ihr und allen anderen Besucherinnen und Besuchern erst die ganze, goldglänzende Pracht des griechisch-orthodoxen Kirchenbaus in Esslingen eröffnet. An diesem Samstag wird die 67-Jährige im Rahmen der Frauenwochen Interessierte in die Räume führen. Fertiggestellt ist die Kirche auch mehr als 30 Jahre nach Baubeginn noch nicht ganz – und man träumt schon vom nächsten Großprojekt.