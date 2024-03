Gin aus Schopfloch: Wünsche Manufaktur erhält Preise bei Berliner Awards

1 Stefan Lipka und Martin Wünsche (rechts) mit den Preisurkunden von den Craft Spirits Berlin Awards. Foto: Craft Spirits Berlin/Selina Schrader

Erzeugnisse aus handwerklicher Herstellung stehen im Fokus bei den Craft Spirits Berlin Awards. Bei der diesjährigen Preisverleihung sind auch Produkte der Wünsche Manufaktur aus Lenningen-Schopfloch (Kreis Esslingen) prämiert worden.











Die Wünsche Manufaktur aus Lenningen-Schopfloch hat bei der Craft Spirits Berlin für ihre Produkte zehn Medaillen eingeheimst. Wie die Betreiber Martin Wünsche und Stefan Lipka mitteilen, schickten sie zehn Flaschen Likör und Absinth, aber auch ausgefallene Gin-Kreationen nach Berlin. Bei der Preisverleihung am 2. März war die Freude groß, als ihnen auf der Bühne die Goldmedaille für den „Summer-Gin“ überreicht wurde. Aber auch alle anderen von ihnen eingereichten Produkte seien mit Silber, manche mit Bronze ausgezeichnet worden.

Die prämierten Sorten aus Schopfloch

Bei den CSB Awards liegt der Focus auf Erzeugnissen aus handwerklicher Herstellung. Zu den prämierten Sorten aus Schopfloch zählen Gin Alb-Geist (Wacholder), Gin Alb 43 (Kräuter & Blüten), Bitter-Likör Roter Wünsche und ein Likör aus Blutorangendestillat. In ihrem Hofladen bieten die beiden Brenner auch Tastings an, und am Wochenende, 23. und 24. März, laden sie zu einem Ostermarkt in die Ochsenwanger Straße 11 in Lenningen-Schopfloch ein.