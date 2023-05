12 In Murrhardt versank ein Auto in einer Unterführung. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Am Montagnachmittag zieht ein Unwetter über Baden-Württemberg hinweg. Während in Stuttgart und im Kreis Ludwigsburg so gut wie nichts passiert, sieht es in Göppingen und im Rems-Murr-Kreis anders aus. Ein Überblick.















Lokale Unwetter haben am Montagnachmittag im Raum Stuttgart sowie in Baden-Württemberg vereinzelt Keller und Unterführungen vollaufen lassen. Besonders betroffen von den Gewittern war Göppingen. und Murrhardt (Rems-Murr-Kreis). In Göppingen musste die Feuerwehr zu insgesamt zehn Einsätzen ausrücken (Stand: 20.30 Uhr), in Murrhardt versank ein Auto in einer mit Wasser vollgelaufenen Unterführung. Größere Unfälle oder Verletzte wurden den Polizeipräsidien im Land zunächst aber nicht gemeldet, wie eine Umfrage der dpa ergab. Vor allem Feuerwehrleute waren gefragt.

Wie ein Sprecher der Göppinger Feuerwehr berichtete, mussten Einsatzkräfte in Göppingen in acht Fällen Wasser aus Gebäuden pumpen. So war unter anderem das Kaufland in der Stuttgarter Straße betroffen. Dort hatte sich das Wasser im Eingangsbereich gesammelt. Auch in das Möbelhaus Strobel war Wasser eingedrungen. Außerdem musste die Straße nach Holzheim kurzfristig wegen Überflutung gesperrt werden.

Im Kreis Esslingen wurde die Kreissstraße 1427 zwischen Holzmaden und Aichelberg (Kreis Göppingen) ebenfalls kurzzeitig wegen Überflutung gesperrt.

Auch in Weil im Schönbuch im Kreis Böblingen hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun, vor allem mit überschwemmten Straßen und Wiesenflächen.

Der starke Regen war örtlich begrenzt

In Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) sei ein Auto nicht mehr aus einer Unterführung gekommen, in der sich Regenwasser gesammelt habe, sagte ein Polizeisprecher. In ein Haus in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) sei ein Blitz eingeschlagen. Aus Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) und Rottweil wurden vollgelaufene Keller gemeldet, aus Appenweier (Ortenaukreis) zwei vollgelaufene Unterführungen. Auf der Autobahn 81 von Stuttgart Richtung Bodensee gab es eine Warnung vor Aquaplaning.

Der starke Regen war den Angaben zufolge örtlich begrenzt. Sprecher der Polizeipräsidien Ravensburg und Stuttgart etwa sagten, dort habe es überhaupt keine Vorfälle gegeben.