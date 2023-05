Land unter in Weil im Schönbuch

1 Land unter in Weil: Diese Aufnahmen sind im Seetal nahe der Oase entstanden. Foto: privat

Ein heftiges Unwetter hat in Weil im Schönbuch schwere Überschwemmungen verursacht. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz.















Ein schweres Unwetter ist am Montagnachmittag über Weil im Schönbuch hereingebrochen. In der Orts-Facebook-Gruppe posteten Mitglieder Bilder von überschwemmten Straßen und Wiesenflächen. Ein User hat einen völlig von braunem Wasser bedeckten Straßenabschnitt samt Vorgarten im Bereich Fleckert fotografiert. Ein anderer hat mit dem Handy gefilmt, wie sich sein Auto beim Totenbach nahe der Hotelanlage Oase Weil einen Weg durch gut und gerne einen halben Meter hoch stehende Wassermaßen bahnt.

Der Deutsche Wetterdienst hat gewarnt

Wie ein Augenzeuge berichtete, war vor allem der nördliche Ortsteil mit Seestraße und dem Weilemer See betroffen. „In der Königsberger Straße steht jeder Keller unter Wasser“, meinte ein Bewohner. „Die Feuerwehr ist auch schon im Ort“, schrieb ein User.

Die Feuerwehrleitstelle in Böblingen bestätigte, dass an diesem Montagnachmittag zahlreiche Kräfte in Weil im Schönbuch im Einsatz waren. Zu weiteren Fällen von Hochwasser lagen zunächst keine Informationen vor. Der Deutsche Wetterdienst hatte kurz zuvor eine Warnung vor schweren Gewittern für die Region herausgegeben.