Gewerbeflächen in der Esslinger Innenstadt: Warum manch frühere Toplage heute kaum noch gefragt ist

1 Auf der Inneren Brücke und in der Pliensaustraße gibt es derzeit einige Leerstände – etwa den ehemaligen Buchladen Schmidt oder Hut Bühler. Foto: Roberto Bulgrin

Der Strukturwandel hinterlässt seine Spuren: Angesichts wachsenden Onlinehandels sinkt die Nachfrage nach Ladenflächen in der Innenstadt. Das Esslinger Citymanagement will deshalb verstärkt gegen Leerstand kämpfen und Gründende unterstützen.











Die Veränderungen sind enorm. Die Innenstädte sind laut Experten einem so raschen Strukturwandel unterworfen wie seit Jahrzehnten nicht. Die Folgen für Handel und Gewerbe sind auch in Esslingen spürbar: Manch frühere Toplage ist heute kaum noch gefragt. Das hat teils gravierende Auswirkungen auf die City – was sich nicht zuletzt an den nahezu zeitgleichen Schließungen von Karstadt und dem Modehaus Kögel im Januar gezeigt hat. Deshalb will das Citymanagement in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Flächen in der Innenstadt legen.