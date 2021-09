1 Ein- bis zweimal pro Woche Fisch essen, empfehlen Ernährungswissenschaftler. Foto: imago images/Panthermedia/DGM via www.imago-images.de

Die Ernährungswissenschaftler Peter Grimm und Lena Melzer geben Ratschläge.

Kreis Esslingen - Mit einem gesunden Körper lebt es sich besser. Und dazu gehört eine ausgewogene Ernährung. Eigentlich sind das Binsenweisheiten. Doch augenscheinlich handelt ein Großteil der Menschen nicht danach. Man isst, wonach einem ist. Oftmals wider besseres Wissen, denn im Grunde sind die wichtigsten Regeln bekannt. Nur macht man sich die Folgen ungesunden Essens zu wenig bewusst. Professor Peter Grimm kämpft seit drei Jahrzehnten dagegen an. Der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Sektion Baden-Württemberg, bedauert, dass das Thema in den Schullehrplänen so gut wie keinen Raum einnimmt.