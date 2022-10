Im EZ-Experteninterview beantwortet Silke Bortenlänger vom Klinikum Esslingen die wichtigsten Fragen zum Thema Pflege.















In dieser Woche dreht sich im Rahmen der Gesund leben Serie alles um das Thema Pflege. Wie sind die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften, welche medizinischen Geräte helfen im Pflegealltag und wie sieht der Alltag in einem Pflegeheim aus? Im EZ-Experteninterview klärt Silke Bortenlänger, Pflegedirektion am Klinikum Esslingen, diese und viele weitere Fragen.