1 Am Hirschbrunnen sehen die Planer sogar die Möglichkeit, eventuell einen Dorfplatz zur Veranstaltung von Wochenmärkten und kleinen Festen einzurichten. Foto: /Peter Stotz

Die Heumadener Straße und der Platz am Hirschbrunnen im Ostfilderner Stadtteil Kemnat sollen aufgewertet werden. Eine Reduzierung des Verkehrs, dafür mehr Grün und Aufenthaltsqualität sind geplant.















Ostfildern - Die Planungen für die Stadtteilentwicklung in der Ortsmitte des Ostfilderner Stadtteils Kemnat gehen zügig voran. Wesentlichen Anteil daran hat ein Bürgerbeteiligungsprozess, der bedeutende Planungsideen zur Aufwertung des öffentlichen Raums in der Heumadener Straße und am Hirschbrunnen erbracht hat. Nun hat sich der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) des Ostfilderner Gemeinderats mit dem Stand der Dinge beschäftigt und die Weiterentwicklung der Planungen bis zu einem möglichen Baubeschluss im kommenden Herbst empfohlen.