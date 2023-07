1 Die Pflegeversicherung wird für Kinderlose teurer. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt

Die unterschiedlich hohen Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung machen den Unternehmen zu schaffen. Das vereinfachte Verfahren für Beschäftigte mit Kindern wird mitunter nicht genutzt. Dies sorgt für Irritationen.















Aus Arbeitgebersicht hätte es viel schlimmer kommen können: Einige Kritikpunkte am Entwurf des Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes (PUEG) wurden von der Regierung noch rechtzeitig entschärft, sodass die Verbände ihren Einsatz belohnt sahen. So kann das Gesetz seit dem 1. Juli ohne allzu große Friktionen in den Unternehmen umgesetzt werden. Doch bleiben Irritationen in den Belegschaften.