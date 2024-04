Geschlossene Filialen in Stuttgart: Die Café-Kette Celebre ist am eigenen Erfolg gescheitert

1 Dauerhaft geschlossen: die erste Filiale von der Café-Kette Celebre in der Stuttgarter Schulstraße Foto: /Kathrin Haasis

Schlange standen die Menschen, als der Fellbacher Corrado Celebre sein erstes Café eröffnete. Innerhalb von fünf Jahren baute er ein Franchise-Unternehmen mit einem Dutzend Filialen auf. Doch so schnell der Aufstieg war, so rasant kam jetzt das Ende.











Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass das Café Celebre in der Stuttgarter Schulstraße neu eingerichtet wurde. „Das schöne Zusammenkommen soll hier viel mehr zur Geltung kommen“, erklärte der Unternehmensgründer Corrado Celebre damals. Nun hängt ein Zettel an der geschlossenen Glasfront: „Es war an der Zeit, unsere Vespa in den Sonnenuntergang zu fahren“, lautet die romantische Umschreibung einer Pleite. Denn das Fellbacher Franchise hat fast alle seine Filialen schließen müssen. In Stuttgart wird nicht nur in der Schulstraße, sondern auch in der Königstraße und bei Sport Scheck kein Espresso mehr gekocht. „Es war ein Domino-Effekt von vielen Dingen“, erklärt Corrado Celebre jetzt die Insolvenz.